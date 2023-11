Il segretario: "Concentriamoci a migliorare manovra"

Il segretario della Cisl Luigi Sbarra ha commentato il parere della Commissione di garanzia in merito allo sciopero generale previsto per venerdì 17 novembre. “La commissione di garanzia per legge ha il compito di tenere in equilibrio e di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero e i diritti fondamentali dei cittadini per quanto riguarda i servizi pubblici essenziali. È un problema di procedure, andrebbe chiesto ai colleghi degli altri sindacati che hanno attivato questa procedura se tutto questo è conforme alla legge. La Cisl è sempre stata abituata a rispettare le norme legislative”, ha detto Sbarra al termine dell’incontro con il Partito Democratico nella sede del Nazareno a Roma. “Penso sia sbagliato questo clima di polemica. Concentriamoci per lavorare insieme al miglioramento della legge di stabilità, migliorare le condizioni dei lavoratori e avviare un nuovo patto sociale”, ha aggiunto il sindacalista.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata