Il leader pentastellato: "Daremo indicazioni e proposte emendative serie"

Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, annuncia che il suo partito presenterà una ‘contro-manovra’ in risposta alla legge di bilancio del centrodestra, con la proposta di recuperare risorse dal taglio alle armi. “Noi non solo esprimiamo giudizi di merito e non pregiudiziali, ma ci ritroveremo a fornire una contro-manovra. Daremo indicazioni, proposte emendative serie a partire da misure e risorse generate dal taglio alle armi, dal Ponte sullo Stretto, dalla tassazione delle aziende che operano nel web e ancora dagli extraprofitti. Non ci limiteremo solo alle banche, andremo a colpire tutte le aziende, e sono tantissime, che in tempi di emergenza prima pandemica e poi energetica hanno lucrato tantissimo. Questo a partire dalle industrie belliche che non riescono a star dietro alle forniture militari”, ha detto il leader pentastellato all’assemblea del M5S Lazio. “Dimostreremo che si può, se hai coraggio e visione, e se non ti lasci davvero condizionare da nessuno, puoi fare una manovra che serve al paese“, ha aggiunto l’ex premier.

“Finchè ci sono io mai stampella di qualcuno”

Sul rapporto con il Pd dopo la partecipazione di ieri di Conte alla manifestazione dem, il leader pentastellato ha detto: “Ieri sono stato con tanti amici a dare un messaggio di solidarietà e sostegno per confermare il dialogo in corso a Elly Schlein e al Pd. Noi non viviamo di invidia, la piazza era piena ed era un bel colpo d’occhio, noi non gioiamo delle difficoltà di quelli del Pd o delle altre forze di opposizione, e parlo delle forze di opposizione perché alcune non lo sono e sono ambigue”. Poi ha aggiunto di avere “un buon rapporto personale con Schlein“, ma ha precisato: “Rappresento una forza autonoma distinta, che sulla sua pelle ha vissuto dei traumi, che tutti volevano morta. Fino a quando ci sarò io non permetterò a nessuno di pensare che il M5S possa fare da succursale o da stampella a qualcun altro. Siamo in un campo progressista che ci consente di lavorare in coerenza con i nostri principi”.

