Il presidente dei Cinque Stelle in Piazza del Popolo a Roma

Giuseppe Conte è arrivato in piazza del Popolo, a Roma, per partecipare alla manifestazione del Partito Democratico contro le politiche del governo . “Campo largo? Come sapete sono per il campo giusto al di là della sua estensione”, ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle. “Oggi siamo qui per manifestare l’esistenza di un dialogo con il Pd che non si avvia oggi ma che è già avviato e che ha già dato i suoi frutti. Siamo qui per un’azione di forte contrasto alle politiche di questo governo. La manovra è disastrosa per il Paese e questo governo tenta distrazioni come l’Albania e la riforma costituzionale. Ai cittadini dico: attenzione, adesso c’è da combattere che mortifica e comprime il futuro di giovani, donne, imprese, sanità, addirittura disabili. Lavoriamo assieme al Pd contro questa manovra. Gli assenti? Oggi parliamo ai presenti”, ha aggiunto l’ex presidente del Consiglio.

