Il fondatore e garante M5S contro la legale della ragazza che accusa Ciro Grillo di violenza sessuale: "Inopportuni i comizietti davanti ai tribunali"

Beppe Grillo torna in tv dopo quasi dieci anni, ospite di Fabio Fazio a ‘Che Tempo che Fa’. Quasi un’ora di show a tutto tondo, in cui il fondatore e garante del Movimento 5 Stelle dichiara di fatto di voler allontanarsi dalla vita politica attiva. Dopo aver esordito regalando una campanella al conduttore (“Se vado fuori tono mi suoni”) il comico ha detto: “Io sono qui per capire se sono il peggiore. Sì, io sono il peggiore. Io ho peggiorato questo Paese, non c’è battuta. L’ultima intervista con Vespa ho perso le elezioni, tutti quelli che ho mandato affanculo sono al governo, ho combattuto tutto il mondo ed ora vado in un bar e mi fate pagare il caffè”. Poi sul Movimento 5 Stelle: “Non sono in grado di condurre e portare a buon fine un movimento politico. Prima c’era Casaleggio che era un manager”, ha detto, aggiungendo: “Ecco perché mi sono un po’ ritirato. La mia rabbia era buona, ce l’ho ancora. Io ce l’ho ancora perché la rabbia buona è necessaria per l’anima, come diceva Tolstoj”.

L’attacco a Giulia Bongiorno

Ma nel suo lungo intervento, Grillo ha avuto una parola per tutti, da Di Maio (“Era il più preparato ma ci ha pugnalati per potere”) a Giuseppe Conte (“Quando parlava non si capiva, è perfetto per la politica”), fino al governo (“È una decalcomania, più gli sputi più si appiccica”). La parte più destinata a far scalpore, però, è stata quella in cui il fondatore dell’M5S ha attaccato Giulia Bongiorno, senatrice leghista e legale della ragazza che accusa il figlio Ciro Grillo di violenza sessuale. “La Bongiorno è un avvocato, presidente della commissione Giustizia, è una senatrice della Lega che fa comizietti davanti ai tribunali, dove c’è una causa a porte chiuse. È inopportuno. Ormai si mischia tutto”, ha detto Grillo.

Dopo Fazio Grillo verso Fedez

Beppe Grillo dopo l’ospitata da Fabio Fazio a ‘Che Tempo che fa’, sul Nove, sarebbe stato contattato da Fedez per la puntata di domani, 13 novembre, di Muschio Selvaggio. Il rapper lo ha fatto intendere nel corso di una diretta serale su Instagram.

