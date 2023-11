Lo ha comunicato lo stesso conduttore in un post su X

Beppe Grillo torna in tv. Il comico genovese e garante del Movimento 5 Stelle sarà ospite di ‘Che tempo che fa’ di Fabio Fazio nella puntata in programma domenica prossima, 12 novembre, sul Nove. Lo ha comunicato lo stesso Fazio in un post su X.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata