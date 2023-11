Il presidente del Movimento 5 Stelle: "Per distrarre gli italiani hanno approvato una riforma costituzionale che è un pastrocchio"

“Giorgia Meloni «Lady Tax» colpisce ancora. Ha mandato in Parlamento una manovra con oltre due miliardi di nuove tasse per bambini, donne, famiglie e case. Per distrarre gli italiani da tutto questo pochi giorni dopo hanno approvato una riforma costituzionale che è un pastrocchio. Se fosse approvata avvierebbe l’Italia verso un’avventura pericolosa”: così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine del convegno “Ambiente, giovani, diritto allo studio e politiche” all’Università Roma Tre.

