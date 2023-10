Il leader M5S: "Riconoscere anche le legittime aspirazioni dei palestinesi"

“Questa è una manifestazione senza colori politici. La pace non ha colore politico. Non può esserci pace in quel territorio martoriato senza un dialogo che preveda come esito due popoli e due Stati. Meloni rappresentando l’Italia dovrebbe adoperarsi per poter parlare con tutte le parti in causa: non sto parlando di Hamas e dei terroristi, ma delle legittime aspettative del popolo palestinese oltre che le legittime necessità di sicurezza degli israeliani”: così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in Piazza Esquilino a Roma per la manifestazione per lo stop al conflitto tra Israele e Gaza indetta dalla Rete Pace e Disarmo. “Se a seguito degli attacchi terroristici di Hamas non dobbiamo più riconoscere le legittime aspirazioni dei palestinesi non ci stiamo” ha aggiunto rispondendo ai cronisti.

