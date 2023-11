Corsa contro il tempo dopo la decisione di Londra di interrompere la ventilazione artificiale

Il Consiglio dei ministri è stato convocato d’urgenza alle ore 14.15 per concedere la cittadinanza italiana a Indi Gregory, la bambina di otto mesi affetta da una rara malattia mitocondriale. Secondo quanto si apprende, viste le condizioni di salute e visto che l’ospedale italiano Bambin Gesù ha offerto la disponibilità al ricovero per trattare la patologia di cui soffre, anche d’intesa con i genitori, sarà conferita la cittadinanza sulla base dell’articolo 9 comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, “in considerazione dell’eccezionale interesse per la comunità nazionale ad assicurare al minore ulteriori sviluppi terapeutici”. L’Alta corte di Londra ha deciso interrompere la ventilazione artificiale alle 15 di oggi. Il governo, viene spiegato, era al lavoro da diverse settimane in totale riservatezza sulla vicenda con la speranza che la Corte britannica si pronunciasse diversamente, mentre adesso è una corsa contro il tempo che l’esecutivo sta facendo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata