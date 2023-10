La riunione è stata convocata alle ore 11 a Palazzo Chigi

Si terrà giovedì alle 11 a palazzo Chigi la riunione preparatoria del Consiglio dei ministri. All’ordine del giorno lo schema di disegno di legge costituzionale ‘recante introduzione dell’elezione diretta del presidente del Consiglio dei ministri e razionalizzazione del rapporto di fiducia’ e lo schema di decreto legge recante ‘disposizioni urgenti per il Piano Mattei per lo sviluppo in stati del continente africano’. All’esame del pre-Cdm anche uno schema di disegno di legge recante delega al governo in materia di florovivaismo e uno schema di decreto legislativo recante ‘disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale’. Infine, uno schema di decreto legislativo recante ‘definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base e di accomodamento ragionevole e della valutazione multidimensionale per l’elaborazione ed attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato’ e un altro schema di decreto legislativo recante ‘istituzione della cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone con disabilità’.

