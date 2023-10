Il ministro dell'Interno sull'allarme attentati in seguito al conflitto in Medioriente

Matteo Piantedosi ha parlato del rischio attentati nell’Unione Europea in seguito al conflitto in Medioriente, a Caivano al termine del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. “Non è casuale se l’Italia negli anni ha contato episodi quantomeno in numero minore rispetto ad altri paesi. Abbiamo un sistema nazionale di raccordo informativo esemplare nel mondo, siamo l’unico Paese che riesce a mettere sistematicamente attorno allo stesso tavolo agenzie di intelligence e forze di polizia. Può sembrare banale ma garantisco che in altri Paesi anche molto accreditati non è così”, ha detto il ministro degli Interni rispondendo a una domanda sull’allarme lanciato dalla commissaria Ue agli Affari interni, la svedese Ylva Johansson. “Il raccordo informativo – ha aggiunto Piantedosi – è importante ed è quello su cui si basa il nostro lavoro di prevenzione. Da quando è cresciuto l’allarme in seguito al conflitto israelo-palestinese lo abbiamo sollecitato”. Sulle persone “che vengono qui da noi, fruiscono del quadro normativo europeo e poi in alcuni casi vengono persi di vista e poi li ritroviamo in certi contesti – ha spiegato Piantedosi – e ci stiamo ponendo il tema di come supportare le banche dati delle forze di polizia per come avere alert di segnalazione di persone che scompaiono dall’orizzonte informativo delle forze di polizia, e che presumibilmente possano essere finiti in logiche di quel tipo. Niente di miracolante e particolare, si cerca di fare tesoro di ogni esperienza”.

