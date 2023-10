Il ministro dell'Interno dopo la riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica

“Abbiamo deciso di fare di Caivano un laboratorio importante per trasferire anche altrove moduli di interventi di cui vediamo già i primi effetti”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, parlando al termine della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica a Caivano (Napoli).”Abbiamo parlato di tante cose – ha aggiunto Piantedosi – è stata fatta una ricognizione delle tante cose poste in essere. È un modo per sperimentare una capacità corale di tutte le istituzioni dello Stato che possa produrre una vera e propria rigenerazione dei luoghi e delle vite delle persone, e farne anche un modello da esportare anche in altre situazioni, perché siamo del tutto consapevoli che i problemi del degrado non si esauriscono qui a Caivano”. Poi sulla durata dell’iniziativa: ” Questi interventi che stiamo facendo su Caivano dureranno per un tempo che, al momento, prevediamo illimitato“.

