Il candidato al seggio del Senato in Brianza: "Finanziato con fondi destinati a scuole e strade"

(LaPresse) – “Salvini viene al Sud per continuare a prenderlo in giro nella sua strategia di annessione che oggi è finalizzata a cercare di sanare alcune ferite con le lobby che stanno dietro al ponte sullo Stretto, tant’è che è interessato a porre solo la prima pietra”. Lo dice a LaPresse il sindaco di Taormina e candidato al Senato nelle elezioni suppletive per il collegio Monza Brianza, Cateno De Luca, a margine di un incontro con la cittadinanza monzese sul ponte tra Messina e Reggio Calabria. Sul perché l’infrastruttura sia un tema d’interesse anche per i cittadini di Monza, De Luca Spiega, “Salvini ha stabilito che il ponte sullo Stretto sarà finanziato dal fondo sviluppo e coesione, che è 70 miliardi di euro. Il 20% di questi fondi, nella programmazione 2021-2027, sono destinati alle regioni dei Nord. Un miliardo e mezzo è destinato alle scuole, alle strade e alla sicurezza in Lombardia, di questi soldi 300 milioni sono destinanti al territorio brianzolo. È una rapina a mano armata che riguarda la logica lobbistica di Salvini”.

