La decisione nella riunione di oggi

Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha deliberato lo scioglimento del consiglio comunale di Caivano. Sono stati inoltre nominati tre commissari. Lo scorso 10 ottobre il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, in visita nel comune campano, aveva segnalato come ipotesi investigative – in relazione ad alcune recenti operazioni giudiziarie – avessero fatto venire in luce “pesanti infiltrazioni criminali nell’amministrazione comunale”.

