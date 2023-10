Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, in visita a Caivano (Napoli), ha dichiarato: “Vi sarà a breve termine la visita del Ministro della Funzione Pubblica, Paolo Zangrillo, che immagina un sostegno al Comune di Caivano che non ha precedenti”. “Tutto questo – aggiunge a margine della visita al centro Delphinia dopo le operazioni di bonifica – in un quadro di intenso contrasto alla criminalità che sta passando sia attraverso le operazioni di ‘alto impatto’ sia attraverso operazioni giudiziarie mirate che fanno venire in luce, questa è l’ipotesi investigativa, pesanti infiltrazioni criminali nell’amministrazione comunale di Caivano”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata