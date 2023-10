Walker Meghnagi: "Parole dettate dall'emotività"

Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano, si scusa dopo le accuse di antisemitismo al Movimento 5 Stelle. “Noi ebrei italiani ed ebrei milanesi abbiamo a cuore in questo momento prima di tutto l’unità della comunità ebraica nel sostegno totale ed unitario a Israele! In questo tragico momento non possiamo permetterci il lusso di polemiche collaterali e mi dispiace che una parte di esse sia scaturita da una mia frase dettata dall’emotività, di cui mi scuso, e dal dolore straziante per la morte di 1.300 cittadini di Israele, tra cui mia nipote, nel sabato di sangue di Hamas”, ha affermato. “È mia responsabilità porre fine a questa diatriba. Con il M5S e il suo leader Giuseppe Conte avremo modo di confrontarci in momenti più sereni: prendo atto delle sue parole di condanna degli eccidi di Hamas e delle espressioni di vicinanza alla nostra causa nella speranza di un sereno confronto chiarificatore! Noi continueremo a combattere con le nostre idee e la profonda conoscenza storica di quel conflitto ogni espressione che possa minimamente avvallare l’ideologia assassina e antisemita di Hamas, e siamo certi che in questa battaglia di verità sarà con noi ogni Partito politico italiano, e saranno con noi anche il M5S e il Presidente Conte”, ha aggiunto.

