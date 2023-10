L'attacco del presidente della comunità ebraica milanese: "Non li vogliamo"

“So che stasera manca un partito, non li vogliamo perché sono antisemiti”. Lo dice Walker Meghnagi, presidente della comunità ebraica milanese, dal palco della manifestazione in sostegno di Israele a Milano. Ai cronisti che gli chiedevano se si riferisse al Movimento 5 Stelle, Meghnagi ha risposto, “lo confermo, non ho paura, basta andare a leggere quello che scrivono. Non li vogliamo”. Sul presidente Giuseppe Conte ha aggiunto, “deve studiare, leggere qualche libro. Se vuole glieli posso regalargliene io qualcuno di importante, o fare delle lezioni a lui e ai suoi deputati anche gratis”.

