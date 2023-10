Il segretario della Cisl: "Sostenere le fasce deboli"

“Sulla legge di stabilità noi pensiamo che il Governo anche se ha davanti risorse limitate non può che fare scelte che vanno nella direzione di sostenere le fasce deboli. Per noi è centrale assicurare la proroga e la strutturalità al taglio del cuneo contributivo, bisogna assicurare la piena indicizzazione delle pensioni, rinnovare i contratti pubblici con risorse adeguate, investire sulla sanità, proseguire con l’iniziativa per detassare i frutti della contrattazione di secondo livello. Poi serve un sostegno forte alla famiglia, alla necessità di rafforzare l’assegno unico, i congedi parentali. Aspettiamo di capire e conoscere quali sono gli orientamenti del governo”. Così il segretario della Cisl, Luigi Sbarra, a margine di un convegno a Roma all’università Roma Tre, in merito alla manovra di bilancio.

