Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio al centro sportivo Delphinia

Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, è andato a Caivano, in provincia di Napoli, per visitare il centro sportivo Delphinia. La grande struttura, inutilizzata da anni, è stata bonificata dagli specialisti dell’esercito italiano nell’ambito delle attività di recupero e riqualificazione del Parco Verde decise dal governo Meloni. In quest’area, infatti, sarebbero state perpetrate le violenze sessuali ai danni di due giovani cuginette, vittime per mesi di un gruppo di 15 ragazzi.

“Io uso il termine bonifica nel senso proprio, nonostante scandalizzi più di un’anima bella che si mostra un po’ turbata dall’utilizzo di questo termine. Se ne trovano qualcuno di equivalente nei loro salotti televisivi, invece di stare qui in mezzo alla terra, sarà molto gradito. Però io continuerò a usare il termine bonifica perché è quello più proprio”, ha detto Mantovano. “Il governo coglie l’occasione per mostrare totale gratitudine al genio militare, all’esercito, che in appena 14 giorni ha movimentato oltre 300 metri cubi di materiale che è stato eliminato su un’area superiore a 50mila metri quadri. Quando c’è la determinazione sia a livello di volontà politica sia di collaborazione di tutte le istituzioni, i risultati si possono raggiungere e i tempi si abbattono”, ha aggiunto.

