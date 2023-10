La premier al termine del Consiglio europeo informale di Granada: "Legittimo chiedersi se ci sono vizi sentenza"

“Salvini non mi ha parlato del video” della giudice di Catania “ma mi pare francamente secondario. Anche tutta la polemica che sto vedendo, sul dossieraggio, se partecipi a una manifestazione pubblica, lo rivendichi. Il dossieraggio di solito è una attività occulta che si fa per tirare fuori delle cose che non si sanno. Se uno sta in una manifestazione col proprio volto, in prima fila, dietro uno striscione, che dossieraggio è? Stai lì, lo rivendichi”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine del Consiglio europeo informale di Granada. “Che poi uno possa dire e segnalare: può essere che poi nelle decisioni ci sia un pregiudizio? Mi pare perfettamente legittimo”, ha concluso. “La Lega chiede le dimissioni della giudice di Catania? Al di là del tema delle dimissioni penso che oggettivamente sia legittimo chiedersi se una persona che partecipa a quella manifestazione su quel tema poi, nel momento in cui decide su quel tema, lo faccia senza un pregiudizio o con un pregiudizio. Questo è legittimo e io l’ho detto molto prima di sapere della partecipazione alla manifestazione perché trovo che le motivazioni di quella sentenza siano discutibili. È legittimo quindi chiedersi se ci possano essere dei vizi” le parole della premier.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata