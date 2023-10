Il ministro per le Infrastrutture in un video pubblicato sui social

Nuovo attacco di Matteo Salvini contro Iolanda Apostolico, la giudice di Catania che la scorsa settimana ha disapplicato le norme del governo sui migranti liberando tre persone tunisine trattenute nel Cpr di Pozzallo e che nel 2018 era stata ritratta in un video, pubblicato dallo stesso Salvini, in cui partecipava a una manifestazione di sinistra. Il caso, ha detto il ministro per le Infrastrutture in un video pubblicato sui social, “è motivo di grave imbarazzo per le istituzioni. Conto sulla collaborazione di tutti affinché prevalgano buonsenso ed equilibrio”. Salvini ha girato il video poco prima di partire per Palermo dove oggi pomeriggio è atteso nell’aula bunker dell’Ucciardone per l’udienza del processo Open Arms.

Preoccupa e sconcerta quanto sta emergendo. Il giudice che ha liberato più clandestini e contesta le norme del governo sull’immigrazione in passato ha condiviso insulti contro di me e ha partecipato – col compagno – a manifestazioni di estrema sinistra a favore degli immigrati… pic.twitter.com/A9a3JSg1bm — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 6, 2023

Avs, esposto in procura su video postato da Salvini

“Se fosse confermato che il video pubblicato dal sen. Matteo Salvini sia materiale proveniente dagli uffici della Polizia di Stato, ci troveremmo di fronte ad un caso di rilevante gravità. Un video di oltre 5 anni fa viene riesumato non ai fini di evidenziare reati – perché se così fosse avrebbero dovuto essere perseguiti d’ufficio 5 anni fa – e nessun reato è stato commesso in quella manifestazione, ma per diventare strumento in mano al segretario nazionale della Lega Matteo Salvini, con lo scopo di alimentare uno scontro politico contro le decisioni assunte della magistratura e contro una parte delle forze politiche di opposizione”. Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, che annuncia un esposto in procura.”I video e i verbali della Digos della Polizia di Stato non sono pubblici e sono sottoposti al segreto amministrativo e pertanto non sono accessibili a nessuno e tantomeno ad un ministro della Repubblica italiana – afferma -. Qualcuno ci spiega come sia possibile che, a distanza di 5 anni, si riesca ad individuare in un video la presenza di una persona, che non ha precedenti penali, in una manifestazione? Esiste presso il ministero degli Interni una banca dati che cataloga i cittadini, anche incensurati, che hanno partecipato a manifestazioni o eventi, e che uso viene fatto di questi dati? Chi ha autorizzato l’eventuale consegna del video al sen. Matteo Salvini?”.”Abbiamo segnalato questi fatti alla Procura della Repubblica di Roma affinchè verifichi se vi sia stata violazione”, annuncia Bonelli, “chiedendo di perseguire i soggetti che ne dovessero risultare responsabili, e per tutti quei reati che nei fatti esposti dovessero essere ravvisati”.”C’è un clima che non ci piace, con un uso di atti riservati dello Stato da parte di esponenti della governo per alimentare uno scontro politico nel Paese. È capitato anche con la vicenda del sottosegretario Delmastro. Se fosse confermata la provenienza del video dalla Polizia di Stato sarebbe un fatto di una gravità inaudita”, conclude.

Fdi, interrogazione a Nordio

“Fratelli d’Italia, proprio perché crede nello Stato di diritto e nel rispetto dovuto allo stesso, ha rivolto un’interrogazione al Ministro Nordio – prima firmataria la collega Kelany – affinché nell’ambito dei poteri e delle funzioni allo stesso riservate, valuti la sussistenza – o meno – dei presupposti per l’adozione di iniziative di carattere ispettivo al riguardo”. Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.”Non sfugge ad alcuno – afferma Foti – la gravità dei comportamenti del giudice Iolanda Apostolico: mentre da una parte annulla il trattenimento di 4 tunisini presso un Centro permanente di rimpatrio, dall’altra risulta avere partecipato, negli anni scorsi, ad una manifestazione di protesta dell’azione del Governo di allora colpevole di contrastare l’immigrazione clandestina. E’ qui il caso di ribadire che la terzietà del giudice non solo è un presupposto per le decisioni che assume, ma che la stessa si estende ai comportamenti pubblici al di fuori delle aule di giustizia”.”Diversamente è legittimo ritenere che certe decisioni, assunte nell’esercizio della funzione giudicante dalla dr.ssa Apostolico, risultino più ispirate da convinzioni ideologiche che giuridiche.I penosi silenzi della sinistra al riguardo ci confermano come la stessa sia avvezza ad utilizzare, a seconda delle convenienze politiche, due pesi e due misure”, conclude.

