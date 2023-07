Il sindaco del capoluogo lombardo: "Chiuso il Castello Sforzesco per caduta tegole, in città venti a oltre 100 km orari"

“Abbiamo vissuto una notte insonne, il vento in città ha superato i 100 chilometri all’ora“. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, in un video pubblicato su Facebook sul violento nubrifagio che questa notte ha colpito la città, spiegando che “con i tecnici del Comune sono personalmente al lavoro per coordinare le attività, allo scopo di limitare i danni”.

Il Castello Sforzesco di Milano “è al momento chiuso per motivi di sicurezza, perché ci sono delle tegole che sono cadute dalle merlate” ha aggiunto il sindaco Beppe Sala, in un video pubblicato sul Facebook. “Stiamo inoltre valutando le condizioni dei nostri luoghi di gestione comunale. La situazione non è semplice, abbiamo scuole con tetti scoperchiati La situazione non è semplice, ma il personale sta lavorando”, ha aggiunto Sala.

Sala: “Basta negare cambiamento climatico”

“Ho visto nella mia vita passare 65 estati, non mi ricordo delle primissime ma delle altre sì. E quello che sto vedendo ora non è normale. Non possiamo più negarlo: il cambiamento climatico sta modificando la nostra vita”. È la riflessione del sindaco di Milano, Beppe Sala, dopo il violento nubifragio che questa notte ha colpito la città. “Non possiamo semplicemente far finta di niente e soprattutto non possiamo non fare nulla. Anche Milano deve fare la sua parte, e la farà”, ha affermato Sala in un video pubblicato su Facebook.

