La premier ha poi deposto una corona commemorativa in onore dei caduti

La premier Giorgia Meloni è arrivata alla caserma Lungaro di Palermo per prendere parte alla cerimonia commemorativa che prevede la deposizione di corone d’alloro alla lapide dei caduti alla mafia, nel giorno in cui ricorre il 31esimo anniversario della strage di via D’Amelio, nella quale persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. Conclusa la cerimonia la premier ha preso parte ad un comitato sull’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura.

