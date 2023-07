Il 19 luglio di 31 anni fa furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta

Anche Giorgia Meloni ed Elly Schlein a Palermo oggi per i 31 anni dalla strage di via D’Amelio. La presidente del Consiglio e la segretaria del Pd saranno nel capoluogo siciliano in due momenti diversi della giornata dedicata alla memoria del giudice Paolo Borsellino e dei cinque agenti della scorta, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina ed Emanuela Loi, uccisi il 19 luglio 1992 poco prima delle 17.

La premier è attesa alle 8.45 alla caserma ‘Pietro Lungaro’ dove deporrà una corona di fiori davanti alla lapide in ricordo delle vittime delle stragi di mafia del ’92. Alla fine della cerimonia, a cui prenderanno parte il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il sindaco Roberto Lagalla, il questore Leopoldo Laricchia e il prefetto Maria Teresa Cucinotta, Meloni renderà omaggio a Borsellino e a Giovanni Falcone con una breve visita nella chiesa di Santa Maria del Gesù e di San Domenico, dove sono sepolti rispettivamente i due magistrati. “Sono stati due martiri della lotta alla mafia e sono anche due dei principali attori ai quali noi dobbiamo gran parte di quello che sappiamo nella lotta contro il crimine organizzato“, ha detto l’inquilina di Palazzo Chigi nel suo intervento alla sessione plenaria del secondo giorno del vertice Ue-Celac (Comunità di Stati Latinoamericani e dei Caraibi). “L’Italia – ha aggiunto – è riconosciuta per essere una delle nazioni che hanno il know-how maggiore, ma i risultati migliori in questa cooperazione li abbiamo ottenuti proprio con i partner dell’America Latina”.

Tornando alla giornata a Palermo, prima di ripartire, la premier presiederà in prefettura il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica con un focus sulla lotta alla mafia. Meloni non parteciperà, invece, come ha sempre fatto in passato prima di diventare presidente del Consiglio, alla tradizionale fiaccolata serale organizzata dalla destra palermitana in ricordo di Borsellino. Ma a Palermo oggi ci sarà anche Schlein. La leader dem, con il segretario regionale Anthony Barbagallo, arriverà intorno alle 16.30 in via Mariano D’Amelio per ricordare le vittime dell’autobomba mafiosa che il 19 luglio 1992 alle 16.58 uccise Borsellino e i cinque poliziotti della scorta e per presenziare al minuto di silenzio.

Non finisce qui. Come ogni 19 luglio, saranno diverse le iniziative organizzate a Palermo per commemorare la strage del 19 luglio 1992. Alle 11 ci sarà la messa in suffragio nella chiesa Santa Maria della Pietà, in piazzetta della Pietà alla Kalsa, celebrata dall’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice. A partire dalle 14 è previsto il concentramento davanti all’albero Falcone di via Notarbartolo del corteo ‘Basta Stato Mafia’ organizzato dal Coordinamento 19 luglio, con tra gli altri Cgil, Legambiente, Arcigay, Agende rosse di Salvatore Borsellino e centri sociali. Da lì il serpentone partirà in direzione via D’Amelio, dove è atteso per le 16.30. Alle 20 partirà, invece, la fiaccolata storica della destra palermitana, da piazza Vittorio Veneto a via D’Amelio, a cui non parteciperà, però, come da tradizione, Meloni. L’attenzione della questura è alta dopo le tensioni fra i manifestanti e la polizia del 23 maggio scorso nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci, ma in questa occasione non dovrebbero esserci particolari rischi di ordine pubblico, visto che le due ‘anime’ sfileranno in momenti diversi della giornata e seguendo percorsi differenti.

