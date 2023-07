Il sindaco di Bologna sui social: "La grazia è una notizia straordinariamente importante"

“Bologna è sempre stata al suo fianco, in ogni momento. Ci siamo battuti e abbiamo portato questa causa dappertutto insieme all’Università, gli studenti, la professoressa Rita Monticelli, Amnesty e tante persone che si sono mobilitate – aggiunge il primo cittadino – E quindi grazie davvero a quanti si sono spesi per la sua liberazione, dagli attivisti di Amnesty International, ai rettori dell’Unibo, ai Governi che si sono succeduti e alla diplomazia italiana che sicuramente ha avuto un ruolo. Non sappiamo ancora i dettagli della liberazione e se Patrick potrà lasciare il Paese ma quella di oggi è una grande notizia. Ti aspettiamo a Bologna Patrick!”.