Il ricercatore era stato condannato a 3 anni di carcere

Il presidente egiziano al-Sisi ha concesso la grazia presidenziale a Patrick Zaki, il ricercatore condannato a tre anni di reclusione in Egitto da una corte di Mansoura.

Lo ha annunciato il Comitato presidenziale per la grazia, citato dal quotidiano egiziano al-Ahram. Il giovane si era recentemente laureato da remoto presso l’università di Bologna.

Il giornale egiziano Youm7 riferisce che il deputato egiziano Muhammad Abdelaziz, che è membro della Commissione diritti umani della Camera egiziana e anche del Comitato presidenziale egiziano per la grazia, ha espresso apprezzamento per la decisione di Al Sisi di emettere un decreto per concedere la grazia a diversi condannati compresi Patrick Zaki e l’avvocato per i diritti umani Mohamed El-Baqer, in risposta alla richiesta che era stata avanzata dal board del Dialogo nazionale e da alcune forze politiche.

Crosetto: “C’è chi passa le giornate a criticare e chi lavora”

“L’Egitto ha graziato Zaki. Non è un atto casuale. È il frutto di lavoro, di rapporti, di serietà, di considerazione, di diplomazia, di senso delle istituzioni, di rispetto. Perché c’è chi passa le giornate a criticare e c’è chi lavora”. Lo scrive su Twitter il ministro della Difesa Guido Crosetto.

