Nell'ambito della stessa inchiesta, investigatori della Dia di Firenze e di Milano hanno perquisito l'abitazione e gli uffici dell'ex senatore

L’ex senatore Marcello Dell’Utri non sarà interrogato oggi dai magistrati della Dda di Firenze che conducono l’inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Dell’Utri, infatti, ha fatto sapere agli inquirenti che si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Nell’ambito della stessa inchiesta, nei giorni scorsi investigatori della Dia di Firenze e di Milano hanno perquisito l’abitazione e gli uffici milanesi di Marcello Dell’Utri.

L’ex senatore, che ha già scontato una condanna per concorso esterno in associazione mafiosa, è indagato dalla procura di Firenze perché, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe istigato e sollecitato i boss Filippo e Giuseppe Graviano “ad organizzare e attuare la campagna stragista e, comunque, a proseguirla, al fine di contribuire a creare le condizioni per l’affermazione di Forza Italia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata