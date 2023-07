Il ministro della Cultura: "Grande opportunità. Questo è solo l'inizio"

E’ stata inaugurata la prima corsa del Frecciarossa Roma-Pompei. Sul treno erano presenti la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. “Voglio ringraziare Giorgia Meloni per l’attenzione che dà con la sua presenza a questa iniziativa. Siti come questi sono una grande opportunità di sviluppo socio-economico”, ha detto Sangiuliano. “Stiamo lavorando alla costruzione di un nuovo immaginario italiano che sia positivo in tutto il mondo. Pompei è un’eccellenza. Si è concluso da poco il grande progetto che ha ridato lustro a questo luogo”, ha sottolineato il ministro che poi ha concluso: “Sto provvedendo a finanziare nuove opere di scavo, nuovi allestimenti, nuovi miglioramenti di servizi. Il treno è soltanto un inizio. Se andrà bene imprelemteremo anche il numero delle corse verso Pompei”.

