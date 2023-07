Il governatore dell'Emilia Romagna a Napoli per l'evento "Una e indivisibile, perché l'autonomia differenziata minaccia l'unità d'Italia"

(LaPresse) “Le opposizioni sono molto vicine a una proposta unitaria per il salario minimo“. Così il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, a Napoli per l’evento “Una e indivisibile, perché l’autonomia differenziata minaccia l’unità d’Italia”. “Io continuo a pensare che pur garantendo una contrattazione collettiva come chiedono i sindacati, bisogna colmare una cosa che non è degna di un paese civile: ci sono migliaia di persone che lavorano a 2, 3, 4 euro all’ora senza avere alcuna tutela”, ha aggiunto Bonaccini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata