La segretaria del Pd: "Continuiamo a dare supporto a lavoratrici e lavoratori nella lotta contro lo sfruttamento"

“Trovo davvero arrogante il fatto che la maggioranza abbia presentato un emendamento per bloccare la proposta unitaria delle opposizioni sul salario minimo. Una proposta che vuole anzitutto rafforzare la contrattazione collettiva. Una legge che dice che non si può scendere sotto i 9 euro all’ora perché sotto quella soglia è uno sfruttamento. Il Partito Democratico continuerà a dare il proprio supporto a lavoratrici e lavoratori in questa lotta”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein a margine della manifestazione della Cgil (Nidil) a sostegno dei lavoratori del comparto delivery a Roma.

