Il presidente della Regione Emilia-Romagna: "Si possono avere idee differenti ma bisogna sempre ricercare l'unità"

(LaPresse) Sembrerebbe esserci sempre più distanza di vedute tra il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il Partito democratico guidato da Elly Schlein. A proposito ha parlato il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, arrivato a Napoli in occasione dell’evento organizzato dal Pd per dire no all’autonomia differenziata. “Vincenzo è un ottimo presidente di Regione. Un bravissimo amministratore. Io mi auguro che quelle che possono essere apparse come divergenze si possano ricomporre al più presto. Abbiamo bisogno di De Luca. Spero che se ci sono state divergenze si possano appianare. Si possono avere idee differenti all’interno della stessa comunità ma bisogna sempre ricercare l’unità”, ha aggiunto. Il presidente della Campania, infatti, è il grande assente a Napoli, non essendosi presentato all’evento ‘Una e indivisibile, perchè l’autonomia differenziata minaccia l’unità d’Italia’.

