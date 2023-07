il presidente della Campania a margine della presentazione del servizio di Psicologia di base

Vincenzo De Luca ha incontrato, all’auditorium del Centro Direzionale di Napoli, i membri dell’Ordine degli Psicologi in occasione della presentazione del servizio di Psicologia di base, che parte per la prima volta in Italia. A margine dell’iniziativa, il presidente della Regione Campania ha commentato il probabile slittamento della quarta rata del Pnrr. “È una certezza oramai. Mi dispiace molto. A Fitto dicevo: ‘Stiamo perdendo mesi preziosi’. È passato un anno, non è cambiato niente. Tutto paralizzato, bloccato”, ha detto De Luca. “I fondi sviluppo e coesione dovevano servire per interventi sulla viabilità stradale e sui territori. Dovevano servire ai Comuni che non hanno gli occhi per piangere. Sono bloccate anche le risorse per il recupero di beni storico-artistici. Hanno fatto scelte di governance sbagliate”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata