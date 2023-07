La segretaria dem: "Un disegno che divide il paese e scavalca il parlamento"

Elly Schlein è arrivata a Napoli per partecipare alla seconda giornata dell’evento ‘Una e indivisibile, perchè l’autonomia differenziata minaccia l’unità d’Italia’.”Siamo molto felici di questa due giorni importante del Pd. Siamo qui per dire insieme a tutte le persone che hanno partecipato no al progetto di autonomia differenziata di Calderoli e del governo di Giorgia Meloni. Noi diciamo no, siamo qui per dirlo con tutto il Partito democratico, con una voce sola da Nord a Sud. Il nostro partito si batterà per fermare l’autonomia differenziata di questo governo”, ha detto la segretaria del Pd.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata