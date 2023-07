“È falso che le toghe facciano politica insieme con l’opposizione. Le note fatte filtrare da via Arenula minano la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, in questo caso della magistratura. Non possiamo non dirlo”. Lo ha detto Salvatore Casciaro, segretario generale dell’Anm, ai microfoni di Radio Anch’io su Rai Radio 1.”L’Anm sarà apparsa dura nei contenuti – ha sottolineato – ma si trattava di affermare determinati principi”.”Terzietà e imparzialità sono l’essenza del lavoro del magistrato – ha affermato – Dire ai massimi livelli istituzionali che fanno politica significa delegittimare”. “È fisiologico, all’interno dei rapporti tra poteri dello Stato, che i magistrati si esprimano sulle riforme – ha aggiunto – Viviamo stagioni di riforme permanenti, sono stati toccati un po’ tutti i settori del diritto sui quali i magistrati hanno espresso le loro posizioni”.

