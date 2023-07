Riunito il comitato direttivo dell'associazione: "Non possiamo rimanere in silenzio, difendiamo la Costituzione"

Due giorni fa, “non meglio precisate fonti di Chigi hanno accusato parte della magistratura di schierarsi” politicamente. “Un’accusa pesantissima che colpisce al cuore la magistratura”. Così il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, in apertura del Comitato direttivo centrale, la cui riunione si tiene oggi e domani a Roma nel palazzo della Cassazione.”Un attacco pesantissimo e ancora più insidioso perché lasciato a fonti anonime di Palazzo Chigi – prosegue il presidente dell’Anm – Avremmo gradito una smentita e invece ieri abbiamo letto due note di fonti ministeriali che intervengono sugli stessi fatti”.

“Quando il livello dello scontro si alza il silenzio non è espressione di rispetto istituzionale“, ma atteggiamento “impacciato di chi non sa rispondere a una politica muscolare”. “Noi siamo lontani da fazioni politiche, ma non arretriamo quando si tratta di difendere i principi e i valori della Costituzione” ha aggiunt Santalucia. Il “garantismo di chi dileggia le istituzioni è un garantismo a cui non possiamo guardare con simpatia né con rispetto – prosegue – La magistratura non ha alcuna voglia di alimentare lo scontro. Vogliamo migliorare servizio ed efficienza e discutere delle riforme, di quelle che ci sembrano utili e di quelle che utili non sembrano”.

“Non vogliamo lo scontro”

Quello tra toghe e politica, di cui si è letto in queste ore, “è uno scontro che subiamo senza volerlo”. Così il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, in apertura del Comitato direttivo centrale, la cui riunione si tiene oggi e domani a Roma nel palazzo della Cassazione.”Uno scontro che subiamo e non voluto ma che ci chiama a qualche chiarimento – aggiunge – perché accuse pesanti ci impongono di chiarire per evitare silenzi che apparirebbero equivoci”.

“Noi interveniamo senza soluzioni pregiudiziali, non apparteniamo a nessun partito e interveniamo esercitando un diritto di associazione, attenti a farlo riempiendo la nostra presenza con contenuti – continua Santalucia – Ma invece di parlare di contenuti critici si è spostato il dibattito sulla questione del diritto di parola dell’Anm”.L’Anm è “un’associazione libera e trasparentissima, non abbiamo nulla da nascondere né abbiamo bisogno di riconoscimenti di legittimazione”. “Lo scontro – aggiunge – si è innalzato senza che noi si sia fatto nulla”.

