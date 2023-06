La premier a Bruxelles per la due giorni del Consiglio europeo

Giorgia Meloni a Bruxelles per la due giorni del Consiglio europeo, commenta anche le decisioni della Bce. “Sui mutui il governo era già intervenuto. E’ un tema su cui siamo stati sensibili fin dall’inizio. Nella nostra legge Finanziaria abbiamo immaginato una norma per consentire a tutti di poter convertire il loro mutuo a tasso variabile in quello a tasso fisso. Bisogna fare di più”, spiega la presidente del Consiglio.

