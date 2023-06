Le scelte della Banca Centrale Europea in tema di rialzi dei tassi di interesse sono “pericolose e irresponsabili, la Bce dice bellamente che sta danneggiando famiglie e imprese con i suoi interventi sui mutui e sui conti correnti ma se ne fregano e vanno avanti”. A dirlo è il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, parlando con i cronisti a Roma. Se è un rischio per l’Italia andare contro la Bce? “È un rischio pagare la rata del mutuo variabile a fine mese. Probabilmente la Lagarde non ha di questi problemi. Noi stiamo lavorando con il ministero dell’Economia per ragionare su come allungare le scadenze per abbassare la rata“, ha aggiunto il leader leghista.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata