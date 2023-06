Il presidente della Regione Lombardia: "Prima di dare una risposta devo anche io fare un esame"

Attilio Fontana ha commentato le parole del sindaco di Milano Giuseppe Sala in merito alla mancanza di taxi nel capoluogo della Lombardia. Secondo il primo cittadino, infatti, servono più licenze e per questo ha chiesto aiuto alla Regione. “Mandi la richiesta e poi vedremo”, ha detto il presidente della Lombardia. “Chiede un numero quo?”, ha domandato un cronista. “Non lo so. Se lo dice è perché avrà fatto delle valutazioni, dei ragionamenti, ha valutato le necessità. Prima di dare una risposta devo anche io fare un esame di tutti gli elementi che ha a disposizione”, ha aggiunto Fontana.

