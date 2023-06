Il sindaco del capoluogo lombardo a margine di un evento nel quartiere QT8

Scarsità di taxi a Milano. Il sindaco della città, Giuseppe Sala, si è esposto in merito a questo a tema, a margine di un incontro tenutosi nel quartiere QT8. Per quanto riguarda le richieste alla Regione Lombardia di nuove licenze per i taxi, Sala ha risposto che ancora non sono state fatte. “Le chiederemo. Anche questo bando che abbiamo fatto per le doppie licenze ha dimostrato che le richieste sono poche e ce n’è bisogno. Taxi in più servono. La Regione deve autorizzare. La nostra richiesta la faremo e poi vedremo”, ha detto il primo cittadino. “Ma quanti sono i taxi mancanti?”, ha domandato una cronista. “È difficile dirlo, ma penso che se dovessimo valutare in un migliaio non sbagliamo di tanto“, ha risposto Sala. “Le formule possono essere diverse, non sto parlando solo di nuovi taxi ma se si vuole lavorare sulle doppie licenze e su turni diversi siamo qua per farlo. Non si risolve il problema con 100 o 200, in città come Milano non si vedono alla fine”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata