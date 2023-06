“Stiamo lavorando su un modo per normare l’applicazione di dispositivi che regolano l’angolo cieco. Porteremo una delibera a luglio che spiegherà che tipo di applicazione avere, la dimensione dei mezzi, tipologia di apparati, cosa si può fare se il mercato non rende disponibile gli apparati come avvenuto per il cambio delle auto per area B: se mi confermi che lo hai ordinato puoi entrare in città”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando a margine del 249° Anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza della donna investita ieri in piazza Durante da una betoniera nell’ennesimo incidente fatale nelle strade del capoluogo.

“Non è semplice – ha spiegato il sindaco – perché non c’è una norma italiana o europea, ci sono alcune sperimentazioni a Londra e ci stiamo agganciando a quello che vediamo svilupparsi in Europa”. Per il primo cittadino “le problematiche sono fare una sperimentazione che non ha radicamento nel codice della strada e avere una sufficiente certezza che poi i dispositivi siano disponibili sul mercato affinché li si possa applicare”. “Sulle limitazioni orarie” ai mezzi pesanti “stiamo studiando – conclude Sala – e dobbiamo parlare anche con le associazioni di categoria”.

Sala a Salvini: “Usare città come area test sicurezza stradale”

“Stiamo chiedendo di usare Milano come area test, queste tragedie qui hanno più visibilità ma mi pare che sia un problema che riguarderà in maniera diffusa le città con un traffico sempre più convulso”, ha spiegato il primo cittadino meneghino parlando delle richieste al ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, sulla sicurezza stradale. Il sindaco, che inconterà personalmente Salvini il 4 luglio, ha parlato a margine del 249 anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di finanza che si è tenuto questa mattina nella storica caserma ‘Cinque Giornate’ di via Melchiorre Gioa, sede del Comando Regionale Lombardia, alla presenza delle massime autorità cittadine e regionali e presentando i dati di oltre un anno di attività della Gdf.

