Il presidente del Pd a Roma per la manifestazione organizzata dalla Cgil

“È giusto manifestare per chiedere al governo di cambiare rotta e marcia. Io credo che ci sia un’occasione adesso nel paese. Giuseppe Conte verrà qui ed è un fatto positivo. Non dobbiamo immaginare adesso quale sarà lo schieramento che si opporrà alla destra la prossima volta, perché questi governeranno ancora per un po’ di anni. Non è quindi domattina che dobbiamo configurare il centrosinistra che verrà, però ci sono alcuni temi su cui si può già immaginare una battaglia politica che può mettere insieme tutte le opposizioni e non solo”. Così il presidente del Pd, Stefano Bonaccini, al suo arrivo in piazza della Repubblica a Roma per la manifestazione organizzata dalla Cgil in difesa del diritto alla salute delle persone e nei luoghi di lavoro e per la difesa e il rilancio del Ssn. “Conte e Calenda li ho sentiti entrambi criticare pesantemente il governo sui tagli alla sanità pubblica. C’è già un fronte, formato da Terzo polo, M5S, Avs e Pd, che su questo argomento dice che il governo sta sbagliando. Bisogna partire da queste cose e credo che nelle prossime settimane si può provare a mettere insieme un fronte compatto”, ha concluso il governatore dell’Emilia Romagna.

