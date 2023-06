Così il senatore di Forza Italia e presidente della SS Lazio intercettato dai cronisti fuori da Montecitorio

“L’assenza di ieri di Forza Italia in commissione per il voto al Dl Lavoro? Non c’è stato nessun compleanno. C’era una riunione ufficiale all’interno della stanza del capogruppo. Avevamo chiarito col presidente che saremo usciti in un quarto d’ora. Siamo usciti dopo un quarto d’ora e avevano già votato. Nessuna dietrologia. Le mie frasi sul Governo? Mai dette”. Così il senatore di Forza Italia e presidente della SS Lazio Claudio Lotito intercettato dai cronisti fuori da Montecitorio. Il parlamentare forzista ha risposto alle domande della stampa sul venir meno della maggioranza nel voto in Commissione Bilancio in Senato per l’approvazione del Dl Lavoro.

“Io sorrido quando sento questi racconti. Si tratta di una tempesta in un bicchier d’acqua” ha aggiunto.

