"Quando opposizioni unite la maggioranza va in crisi", ha detto il presidente dei senatori del Pd

“Questo provvedimento aumenta la precrietà e purtroppo aumenterà la povertà”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia parlando del Dl lavoro. “E ieri, sul dl lavoro, la maggioranza è andata sotto in commissione Bilancio perchè le opposizioni sono state unite. Sono andati sotto perchè non sono uniti è una maggioranza di cartapesta e può andare in crisi”.

