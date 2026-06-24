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mercoledì 24 giugno 2026

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Mondiali 2026, Graziani: "Mi aspettavo livello più basso. Ronaldo in gol? Sono contento, lui castigato troppo"

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Francesco “Ciccio” Graziani ha parlato anche dei Mondiali 2026 in corso in Nord America dalle Marche dove si trova per il camp della sua Football Academy a San Benedetto del Tronto (AP). “Il calcio ha bisogno di visibilità anche in mondi dove effettivamente è meno considerato. Curaçao è un’isola che ha meno abitanti di Modena ed è una bella storia, così come Capo Verde, così come tante altre realtà che ci sono oggi. E ti dirò che mi aspettavo un livello più basso a livello tecnico”, ha spiegato il campione del mondo 1982 dimostrando di apprezzare questa rassegna iridata allargata a 48 squadre. Poi si è soffermato sul ritorno al gol di uno dei campioni più attesi Cristiano Ronaldo, a segno con una doppietta contro l’Uzbekistan. “Mancava solo lui. Devo dire che l’hanno castigato un po’ troppo”, ha affermato Graziani aggiungendo: “Sarebbe bello che l’ultimo palcoscenico più importante al mondo ne possa uscire a testa alta, anche se non da vincitore, ma a testa alta”.