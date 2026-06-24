Mondiali 2026, Graziani: "Mi aspettavo livello più basso. Ronaldo in gol? Sono contento, lui castigato troppo"

Francesco “Ciccio” Graziani ha parlato anche dei Mondiali 2026 in corso in Nord America dalle Marche dove si trova per il camp della sua Football Academy a San Benedetto del Tronto (AP). “Il calcio ha bisogno di visibilità anche in mondi dove effettivamente è meno considerato. Curaçao è un’isola che ha meno abitanti di Modena ed è una bella storia, così come Capo Verde, così come tante altre realtà che ci sono oggi. E ti dirò che mi aspettavo un livello più basso a livello tecnico”, ha spiegato il campione del mondo 1982 dimostrando di apprezzare questa rassegna iridata allargata a 48 squadre. Poi si è soffermato sul ritorno al gol di uno dei campioni più attesi Cristiano Ronaldo, a segno con una doppietta contro l’Uzbekistan. “Mancava solo lui. Devo dire che l’hanno castigato un po’ troppo”, ha affermato Graziani aggiungendo: “Sarebbe bello che l’ultimo palcoscenico più importante al mondo ne possa uscire a testa alta, anche se non da vincitore, ma a testa alta”.