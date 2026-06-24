Iran, Ghalibaf: "L'accordo è una dichiarazione della sconfitta degli Usa"

L’accordo tra Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra è “una dichiarazione di sconfitta da parte dell’America“. Lo ha affermato Mohammad Bagher Ghalibaf, capo della squadra negoziale iraniana. “L’intesa di Islamabad non è stata il risultato di pressioni e coercizione, bensì della resistenza e dell’autorevolezza della coraggiosa nazione iraniana”, ha dichiarato Ghalibaf durante una conferenza in Azerbaigian trasmessa dalla televisione iraniana. “Ecco perché il memorandum d’intesa di Islamabad è diventato una dichiarazione di sconfitta per l’America”.