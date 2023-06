L'annuncio durante la registrazione della Confessione di Peter Gomez

Il governo apre alla possibilità di una ‘sanatoria’ per i figli di coppie nati da gpa già registrati all’anagrafe. “Dovremo pensare a una soluzione legale per i bambini nati fin qui”. Così la ministra della Famiglia Eugenia Roccella, durante la registrazione de ‘La Confessione’ di Peter Gomez, in onda sul Nove venerdì 23 giugno alle 22.45. Roccella ha lanciato questa proposta, pensata per quando sarà entrata in vigore la nuova legge che renderà la maternità surrogata un ‘reato universale’.

“Dovremo pensare a una sorta di sanatoria una volta che ci sarà la nuova legge per la perseguibilità dell’utero in affitto, anche per chi lo fa all’estero, visto che in Italia è già vietato per fortuna – ha detto l’esponente del governo Meloni – Io penso che sia utile introdurre una soluzione legale che non sia un modo di aggirare le leggi per i bambini nati fin qui”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata