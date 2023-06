La deputata del gruppo Azione-Italia viva: "La nostra posizione è di contrarietà a meno che non ci sia un confronto aperto con le opposizioni e il parlamento"

Maria Elena Boschi boccia la proposta di legge del ministro Roberto Calderoli sull’autonomia differenziata. “Così com’è scritta oggi, com’è stata avanzata dal governo per noi non è votabile“, ha detto da Napoli la deputata del gruppo Azione-Italia viva. “La nostra posizione è di contrarietà a meno che non ci sia un confronto aperto con le opposizioni e un confronto con il parlamento che non è previsto dalla riforma Calderoli perché il parlamento viene bypassato”, ha aggiunto Boschi.

