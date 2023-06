Al termine di un convegno ha spiegato: "Merita una riflessione molto seria"

“La riforma delle autonomie merita una riflessione seria. Dobbiamo unire le nostre forze per fermare questo percorso. La riforma ci porterebbe da un ecosistema sociale, culturale e ambientale ad un ego-sistema dove l’individualismo è forte e affermato. Rafforzerà le regioni che hanno già buone condizioni di sviluppo e penalizzerà le regioni che arrancano e fanno fatica”. Così Don Luigi Ciotti al termine del convegno ‘Una e indivisibile: autonomia differenziata, un attacco all’’unità’ a Montecitorio.

“Io sto con gli ultimi. Sono per i progetti per il comune, per il bene di tutti. Progetti come questo inquietano, questo disegno di legge inquieta” ha aggiunto Ciotti parlando con la stampa.

