Idea lanciata dall'ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini. Il ministero dei Trasporti: "Verifichiamo la volontà della famiglia"

Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano, ospite della trasmissione ‘Orario Continuato’ su Telelombardia ha lancitato la proposta di intitolare l’attuale aeroporto di Linate a Silvio Berlusconi. “Questa a me sembra una bella idea, non c’è bisogno di aspettare dieci anni, è una cosa che può decidere la Sea. Passiamo da Linate aeroporto a Silvio Berlusconi. Guardate un po’ cosa è successo a New York. È evidente che l’attuale sindaco non segue la volontà dei suoi cittadini” ha detto Albertini.

Sul fatto di dedicare una via al Cavaliere, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, “ha detto una stupidaggine o meglio ha detto una parziale stupidaggine. È vero – ha aggiunto Albertini – che c’è la regola scritta del regolamento che prima di dedicare bisogna consolidare la reputazione e la fama e quindi il tempo che decorre dalla morte alla dedicazione è contato e credo che sia proprio dieci anni. Però le deroghe sono state fatte anche dall’attuale sindaco e quindi non è assolutamente una norma inderogabile ed è una condizione che può essere tranquillamente superata quando lo si voglia fare. Che poi, essendo l’attuale sindaco di un’altra parte politica e non volendo scontentare la dimensione di consenso che lo sostiene, capisco che in questo caso voglia applicare la norma invece che interpretarla. Non mi dica però che non si può fare. È una cosa sconcertante. Dopo il lutto nazionale e quello che è venuto dopo mettere lo sguardo da un’altra parte e persino del nevrotico. Se fossi sindaco sarei già al lavoro per la deroga. Come diceva Giolitti: le regole si applicano per gli avversari e si interpretano per gli amici“.

Il Mit guidato da Matteo Salvini ha preso atto con grande interesse della proposta di intitolare a Silvio Berlusconi l’aeroporto di Linate. “Un’idea che ha preso forza nelle ultime ore. Sarà cura del Mit fare ulteriori approfondimenti e verificare anche la volontà della famiglia” riferiscono fonti del dicastero di Porta Pia, dopo il dibattito innescato dalla proposta dell’ex sindaco di Milano Gabriele Albertini.

