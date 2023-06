Ieri si sono tenuti in Duomo a Milano i funerali dell'ex premier e leader di Forza Italia

È arrivato a villa San Martino ad Arcore il carro funebre col quale la salma di Silvio Berlusconi sarà trasportata a Valenza Po, in provincia di Alessandria, dove in giornata è prevista la cremazione. Ieri si sono tenuti in Duomo a Milano i funerali dell’ex premier e leader di Forza Italia, deceduto lunedì al San Raffaele dove era ricoverato da venerdì scorso per accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo.

Il tempio, in provincia di Alessandria, dista circa 120 km. In seguito alla cremazione le ceneri torneranno a Villa San Martino, dove saranno custodite nel mausoleo di famiglia, opera dello scultore Pietro Cascella.

