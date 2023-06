Il leader grillino: "E' un segnale importante per chi pensa di essere la maggioranza nel Paese. Grazie per essere passata"

Ha preso il via da piazza della Repubblica a Roma la manifestazione ‘Basta vite precarie’ organizzata dal Movimento 5 Stelle. In testa al corteo c’è il leader Giuseppe Conte. “Una piazza piena. Piena risposta e al di là delle aspettative. Hanno risposto in tantissimi all’appello”, ha detto l’ex presidente del Consiglio ai cronisti. Presente anche la segretaria del Partito democratico Elly Schlein che ha incontrato Conte. “E’ un segnale importante per chi pensa di essere la maggioranza nel Paese. Grazie per essere passata”, ha detto il presidente grillino alla leader dem che ha replicato: “Ci tenevamo a venire. Lavorare insieme contro la precarietà, per il salario minimo e per il reddito. Avete fatto bene a mobilitarvi Giuseppe”.

